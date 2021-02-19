США заборонили видачу віз 43 громадянам Білорусі за підрив демократії

Держдепартамент США у четвер оголосив про заборону на видачу американських віз 43-м громадянам Білорусі, які несуть відповідальність за підрив демократії в країні.

Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Видача віз і в'їзд в США були заборонені високопосадовцям в судовому секторі, керівникам правоохоронних органів та рядовим силовикам, які затримували мирних демонстрантів і знущалися над ними, суддям і прокурорам, причетним до ув'язнення мирних демонстрантів і журналістів, а також керівникам навчальних закладів, які погрожували студентам, що брали участь в протестах, йдеться в заяві держсекретаря.

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"Сполучені Штати як і раніше стурбовані тим, що режим Лукашенка продовжує жорстоко придушувати мирних демонстрантів, демократичних активістів і журналістів.

Особливу тривогу викликають рейди, вчинені 16 лютого на правозахисну організацію "Весна", Білоруську асоціацію журналістів і незалежних профспілок, а також винесення вироку журналісткам Катерині Андрєєвій і Дарії Чульцовій", - заявив держсекретар Блінкен.

Раніше Держдепартамент здійснив два раунди візових обмежень щодо ще 66 громадян Білорусі та Росії, причетних до підриву демократії в Білорусі і перешкоджання роботі незалежних ЗМІ в країні.

У Twitter Блінкен заявив, що "на сьогодні Держдепартамент запровадив візові обмеження щодо 109 осіб за їх роль у фальсифікації виборів 9 серпня минулого року і жорстоких репресіях в Білорусі".