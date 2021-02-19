США запретили выдачу виз 43 гражданам Беларуси за подрыв демократии

Госдепартамент США в четверг объявил о запрете на выдачу американских виз 43-м гражданам Беларуси, которые несут ответственность за подрыв демократии в стране.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Выдача виз и въезд в США были запрещены высокопоставленным должностным лицам в судебном секторе, руководителям правоохранительных органов и рядовым силовикам, которые задерживали мирных демонстрантов и издевались над ними, судьям и прокурорам, причастным к тюремному заключению мирных демонстрантов и журналистов, а также руководителям учебных заведений, которые угрожали студентам, принимавшим участие в протестах, говорится в заявлении госсекретаря.

"Соединенные Штаты по-прежнему встревожены тем, что режим Лукашенко продолжает жестоко подавлять мирных демонстрантов, демократических активистов и журналистов.

Особую тревогу вызывают рейды, совершенные 16 февраля на правозащитную организацию "Весна", Белорусскую ассоциацию журналистов и независимых профсоюзов, а также вынесение приговора журналисткам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой", - заявил госсекретарь Блинкен.

Ранее Госдепартамент осуществил два раунда визовых ограничений в отношении еще 66 граждан Беларуси и России, причастных к подрыву демократии в Беларуси и препятствовавших работе независимых СМИ в стране.

В Твиттере госсекретаря в четверг было опубликовано сообщение, в котором говорится, что "на сегодняшний день Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении 109 человек за их роль в фальсификации выборов 9 августа прошлого года и жестоких репрессиях в Беларуси".