Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Польщі назвали умову вакцинації українців, які перебувають на її території

В ЄС закликали владу Білорусі скасувати вирок двом засудженим журналісткам

ЄС очікує від Росії виконання рішення ЄСПЛ і звільнення Навального

Прем'єр Грузії подав у відставку через справу арешту лідера опозиції






В ЄС закликали владу Білорусі скасувати вирок двом засудженим журналісткам

Четвер, 18 лютого 2021, 17:11

Євросоюз закликав білоруську владу скасувати вирок двом журналісткам, які були засуджені за відеотрансляцію розгону мітингу у Мінську.

Про це заявив речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано, повідомляє "Європейська правда"

"Ганебне переслідування проти ЗМІ триває, ЄС рішуче засуджує і закликає скасувати вирок журналісткам "Белсату" Кацярині Андрєєвій та Дарії Чульцовій за те, що вони просто робили свою роботу. Ми закликаємо владу Білорусі поважати основні свободи та припинити переслідувати журналістів", - йдеться у повідомленні у Twitter.

Журналісток "Белсату" засудили до двох років позбавлення волі.

Їх звинуватили в "організації дій, що грубо порушують громадський порядок" (стаття 342 КК) за те, що вони вели стрім з мінської "Площі Змін" – двору, житель якого Роман Бондаренко помер в реанімації після побиття людьми у штатському, які зрізали з паркану біло-червоні-білі стрічки. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь
powered by lun.ua