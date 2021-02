В ЄС закликали владу Білорусі скасувати вирок двом засудженим журналісткам

Євросоюз закликав білоруську владу скасувати вирок двом журналісткам, які були засуджені за відеотрансляцію розгону мітингу у Мінську.

Про це заявив речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано, повідомляє "Європейська правда"

"Ганебне переслідування проти ЗМІ триває, ЄС рішуче засуджує і закликає скасувати вирок журналісткам "Белсату" Кацярині Андрєєвій та Дарії Чульцовій за те, що вони просто робили свою роботу. Ми закликаємо владу Білорусі поважати основні свободи та припинити переслідувати журналістів", - йдеться у повідомленні у Twitter.

