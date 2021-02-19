США погодились приєднатися до ядерних переговорів з Іраном

США погодилися з ідеєю приєднатися до переговорів за участю Ірану та світових держав з метою відродження знакової ядерної угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Згідно з угодою 2015 року, Іран пообіцяв обмежити свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Але колишній президент США Дональд Трамп відмовився від угоди в 2018 році, змусивши Іран відмовитись від зобов'язань.

За президента Джо Байдена США висловили намір повернутися до угоди.

У четвер адміністрація Байдена дала своє тверде зобов'язання щодо повторної взаємодії з Іраном щодо угоди, відомої як Спільний комплексний план дій (JCPOA).

Речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що США приймуть запрошення від Євросоюзу зустрітися з Іраном для переговорів.

Старший дипломат ЄС Енріке Мора написав у своєму Twitter, що "готовий запросити" всі сторони на переговори, сказавши, що це "критичний момент" для угоди.

Іран офіційно не відповів на цю пропозицію.

Але у своєму Twitter міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф припустив, що країна повністю виконає угоду лише після скасування санкцій США.