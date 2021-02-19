США согласились присоединиться к ядерным переговорам с Ираном

США согласились с идеей присоединиться к переговорам с участием Ирана и мировых держав для возрождения знакового ядерного соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно договору 2015 года, Иран пообещал ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Но бывший президент США Дональд Трамп отказался от соглашения в 2018 году, заставив Иран отказаться от обязательств.

При президенте Джо Байдене США выразили намерение вернуться к соглашению.

В четверг администрация Байдена дала свое твердое обязательство о повторном взаимодействии с Ираном по соглашению, известном как Совместный комплексный план действий (JCPOA).

Представитель Государственного департамента Вес Прайс заявил, что США примут приглашение от Европейского Союза встретиться с Ираном для переговоров.

Старший дипломат ЕС Энрике Мора написал в своем Twitter, что "готов пригласить" все стороны на переговоры, сказав, что это "критический момент" для договора.

Иран официально не ответил на это предложение.

Но в своем Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предположил, что страна полностью выполнит соглашение лишь после отмены санкций США.