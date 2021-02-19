Кремль сподівається, що США та ЄС утримаються від нових санкцій проти Росії
У Кремлі сподіваються, що Сполучені Штати і Євросоюз не підуть далі "шляхом санкційного тиску" на Росію, назвавши санкції неефективними.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.
Пєскова попросили прокоментувати повідомлення агентства Bloomberg про те, що США і ЄС готуються до запровадження нових санкцій проти Росії.
"Ми ще не знаємо, про які санкції насправді писали Bloomberg та інші. Ми все-таки сподіваємося, що здорове бачення ситуації запанує у наших співрозмовників, і ми не будемо далі йти дорогою ось цього санкційного тиску, який насправді вже неодноразово продемонстрував свою неефективність", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що в Конгресі США повинен бути представлений ключовий звіт щодо нових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
За даними джерел, у ньому буде перераховано лише невелику кількість пов'язаних з Росією суб’єктів.
ЄС у свою чергу 22 лютого затвердить політичне рішення про санкції проти Росії у зв'язку з ув'язненням опозиціонера Алєксєя Навального.