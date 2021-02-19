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Кремль сподівається, що США та ЄС утримаються від нових санкцій проти Росії

П'ятниця, 19 лютого 2021, 12:32

У Кремлі сподіваються, що Сполучені Штати і Євросоюз не підуть далі "шляхом санкційного тиску" на Росію, назвавши санкції неефективними.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

Пєскова попросили прокоментувати повідомлення агентства Bloomberg про те, що США і ЄС готуються до запровадження нових санкцій проти Росії.

"Ми ще не знаємо, про які санкції насправді писали Bloomberg та інші. Ми все-таки сподіваємося, що здорове бачення ситуації запанує у наших співрозмовників, і ми не будемо далі йти дорогою ось цього санкційного тиску, який насправді вже неодноразово продемонстрував свою неефективність", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США повинен бути представлений ключовий звіт щодо нових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". 

За даними джерел, у ньому буде перераховано лише невелику кількість пов'язаних з Росією суб’єктів.

ЄС у свою чергу 22 лютого затвердить політичне рішення про санкції проти Росії у зв'язку з ув'язненням опозиціонера Алєксєя Навального.

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