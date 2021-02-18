Рада ЄС 22 лютого ухвалить політичне рішення про санкції проти РФ за Навального - ЗМІ

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу на зустрічі 22 лютого затвердять політичне рішення про санкції проти Росії у зв'язку з ув'язненням опозиціонера Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на інформацію двох дипломатів, знайомих з цим питанням.

За даними агентства, малоймовірно, що санкції будуть націлені на російських олігархів, до чого прагнули Навальний і його союзники, бо деякі держави-члени блоку побоюються спалювати всі мости з Москвою. Замість цього обмеження, швидше за все, торкнуться російських чиновників і організацій, підозрюваних в безпосередній причетності до цієї справи.

Рішення міністрів стане першим кроком юридичного процесу, який повинен привести до офіційного затвердження санкцій до березня. Санкції вимагають одностайної підтримки 27 країн ЄС.

Згідно із записами обговорення, всередині ЄС на зустрічі послів цього тижня була широка підтримка введення санкцій.

У записці говориться, що кілька країн-членів, в тому числі три країни Балтії, Польща і Швеція, закликали до негайних заходів.

Однак інші, включаючи Німеччину та Італію, попередили, що будь-яке рішення повинно мати тверде правове обґрунтування, і що санкції не повинні закривати двері для взаємодії з Росією.

Якщо в понеділок буде прийнято політичне рішення, піде процес визначення фізичних і юридичних осіб, на яких будуть спрямовані заморожування активів і заборони на поїздки.

Обговорення нових санкцій відбувається після того, як главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля гостро розкритикували у зв'язку з принизливою поїздкою в Москву минулого тижня, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров використав спільну пресконференцію, щоб принизити блок.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

Читайте також: Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС