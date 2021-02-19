Кремль надеется, что США и ЕС воздержатся от новых санкций против России

В Кремле надеются, что Соединенные Штаты и Евросоюз не пойдут дальше "по пути санкционного давления" на Россию, назвав санкции неэффективными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс.

Пескова попросили прокомментировать сообщение агентства Bloomberg о том, что США и ЕС готовятся к внедрению новых санкций против России.

"Мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писали Bloomberg и другие. Мы все-таки надеемся, что здоровое видение ситуации воцарится в наших собеседников, и мы не будем дальше идти по пути вот этого санкционного давления, который на самом деле уже неоднократно продемонстрировал свою неэффективность", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США должен быть представлен ключевой отчет по новым санкциям против проекта газопровода "Северный поток-2".

По данным источников, в нем будут перечислены только небольшое количество связанных с Россией субъектов.

ЕС в свою очередь 22 февраля утвердит политическое решение о санкциях против России в связи с заключением оппозиционера Алексея Навального.