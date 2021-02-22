КС Чехії визнав частково незаконним карантинне закриття роздрібних магазинів

Конституційний суд Чехії скасував дію урядового рішення про карантинне закриття роздрібних магазинів та сфери послуг як частково незаконного.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CTK.

Рішення суду є відповіддю на звернення 63 сенаторів, в якому вони оскаржили вибіркове та необґрунтоване закриття магазинів. Наприклад, дрібні магазини одягу та взуття закрили якраз перед початком холодної пори року, тоді як низці магазинів, що торгують іншими товарами у тому числі набоями, дозволили працювати.

Читайте також Чехія зобов’язала носити одночасно дві маски у магазинах і транспорті

У КС зазначили, що не ставлять під запитання легітимність карантинних обмежень як таких, проте в уряді не надали обґрунтованого пояснення, чому одні заклади змусили закритися, тоді як для деяких інших, як магазинів набоїв, зробили виняток.

"Конституційному суду відомо, що публікація рішення та набуття ним чинності відбудеться вже після завершення чинності оскаржуваної постанови 14 лютого… Проте КС вважає висновки з цього рішення важливими як пам’ятку для наступних подібних рішень уряду", - зазначають у повідомленні.

До КС протягом 2020 року надходило багато скарг, пов’язаних з карантинними заборонами, але зазвичай вони відхилялися на формальних підставах або через те, що оскаржувані рішення вже втратили чинність.