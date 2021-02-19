Чехія зобов’язала носити одночасно дві маски у магазинах і транспорті

У Чехії зобов’язали жителів носити респіратори або дві хірургічні маски одночасно у магазинах і громадському транспорті, щоб сповільнити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання iDNES.

У магазинах, громадському транспорті і лікарнях відтепер буде обов'язково носити респіратори FFP2/KN95/N95 або дві хірургічні маски, одягнені одну на одну, повідомив міністр охорони здоров'я Ян Блатни після засідання уряду.

"В останні кілька днів в Чеській Республіці відбулося подальше погіршення ситуації", - пояснив нову вимогу міністр Блатни.

За його словами, ці заходи необхідні у загальнодоступних місцях з великим скупченням людей.

Блатни раніше заявляв, що він наполягатиме, аби якомога більше людей носили респіратори FFP2, щоб зупинити мутацію британського варіанту коронавірусу.

Як повідомлялося, уряд Чехії наразі вирішив не відкривати несуттєві роздрібні магазини на тлі несприятливої ситуації з пандемією.

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