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КС Чехии признал частично незаконным карантинное закрытие розничных магазинов

Понедельник, 22 февраля 2021, 12:00

Конституционный суд Чехии отменил действие правительственного решения о карантинном закрытии розничных магазинов и сферы услуг как частично незаконного.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTK.

Решение суда стало ответом на обращение 63 сенаторов, в котором они обжаловали выборочное и необоснованное закрытие магазинов. Например, мелкие магазины одежды и обуви закрыли как раз перед началом холодного времени года, тогда как ряду магазинов, торгующих другими товарами, в том числе патронами, позволили работать.

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В КС отметили, что не ставят под вопрос легитимность карантина как такового, однако в правительстве не дали обоснованного объяснения, почему одни заведения заставили закрыться, тогда как для других сделали исключение.

"Конституционному суду известно, что публикация решения и вступление в силу состоится уже после завершения действия обжалуемого постановления 14 февраля... Однако КС считает выводы из этого решения важными как памятку для последующих подобных решений правительства", - отмечается в сообщении.

В КС в течение 2020 года поступало много жалоб, связанных с карантинными запретами, но обычно они отклонялись по формальным основаниям или потому, что оспариваемые решения уже утратили силу.

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