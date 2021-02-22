У Польщі можуть повернути частину послаблених нещодавно обмежень

В уряді Польщі готуються повернути частину коронавірусних обмежень, які були нещодавно послаблені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

У польському уряді передусім розглядають закриття гірськолижних схилів. Також планується часткове закриття спортивної інфраструктури.

Остаточне рішення ще не прийняте, але міністри пояснюють, що ідея полягає в тому, щоб закрити ті сфери, які матимуть відносно невеликий вплив на економіку. Саме тому і з’явилася ідея накласти обмеження на сферу спорту.

Крім того, уряд планує закрити кордони - особливо південні. Перетин їх буде можливим лише для людей з тестом на коронавірус. В іншому випадку необхідний буде карантин.

Відновлення обмежень є обов’язковим, оскільки, згідно з аналізом уряду, Польщі загрожує місяць безперервного збільшення кількості інфекцій. Пік заражень очікується на межі березня та квітня.

Нагадаємо, з 12 лютого Польща частково відновила роботу кінотеатрів, театрів та спортивних майданчиків, а також відкрила гірськолижні траси.