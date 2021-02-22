В Польше могут вернуть часть ослабленных недавно ограничений

В правительстве Польши готовятся вернуть часть коронавирусных ограничений, которые были недавно ослаблены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В польском правительстве прежде всего рассматривают закрытия горнолыжных склонов. Также планируется частичное закрытие спортивной инфраструктуры.

Окончательное решение еще не принято, но министры объясняют, что идея заключается в том, чтобы закрыть те сферы, которые будут иметь относительно небольшое влияние на экономику. Именно поэтому и появилась идея наложить ограничения на сферу спорта.

Кроме того, правительство планирует закрыть границы - особенно южные. Пересечение их будет возможным только для людей с тестом на коронавирус. В противном случае необходим будет карантин.

Восстановление ограничений является обязательным, поскольку, согласно анализу правительства, Польше угрожает месяц непрерывного увеличения количества инфекций. Пик заражений ожидается на грани марте и апреле.

Напомним, с 12 февраля Польша частично возобновила работу кинотеатров, театров и спортивных площадок, а также открыла горнолыжные трассы.