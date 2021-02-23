Греція закликає ЄС прискоритися з "паспортами вакцинації"

Міністр туризму Греції Харріс Теохаріс повторив прохання запровадити сертифікати вакцинації, які дозволять відновити масові поїздки цього літа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Деякі країни зараз дуже заклопотані", - сказав він, оскільки країни Північної Європи, схоже, не бажають рухатися вперед з впровадженням цієї ідеї в життя.

"Нам потрібно рухатися швидше", – додав Теохаріс.

Економіка Греції значною мірою залежить від міжнародного туризму, і відкриття минулого року було недостатньо для зменшення тягаря на постраждалий від пандемії бізнес.

Це питання буде обговорено на саміті ЄС, який розпочнеться у четвер.

Нагадаємо, раніше Греція та Ізраїль підписали угоду, яка дозволить людям, вакцинованим проти коронавірусу, вільно пересуватися між двома країнами після відновлення подорожей.

Ідею про "паспорти вакцинації" для відновлення туризму також підтримує Іспанія, економіка якої теж дуже залежить від цієї галузі.

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