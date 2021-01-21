Іспанія підтримала "паспорти вакцинації" для відновлення подорожей

Іспанія закликає країни Євросоюзу підтримати схему, згідно з якою мандрівники повинні будуть пред'являти сертифікати про вакцинацію проти Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністр закордонних справ Аранча Гонсалес підтвердила, що Іспанія наполягає на створенні в ЄС і Організації економічного співробітництва і розвитку сертифіката вакцини проти COVID-19, який спростить поїздки.

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"Сертифікати про вакцини - це те, до чого ми неминуче йдемо. Це буде дуже важливий елемент, який гарантує безпечне повернення до мобільності", - сказала вона.

Лідери ЄС 21 січня серед іншого обговорять введення сертифікатів про вакцинацію для мандрівників, які вже отримали щеплення.

Впровадження сертифікатів про вакцинацію може означати скасування закриття кордонів і полегшення свободи пересування всередині ЄС.

Однак Всесвітня організація охорони здоров'я не підтримує "паспорта вакцинації" як спосіб відновлення поїздок, оскільки до цих пір неясно, чи можуть вакцини запобігти передачі вірусу.

ВООЗ також попередила, що поточне впровадження вакцини ще не досягло такого рівня по всій Європі, який дозволив би отримати такі паспорти.

Нагадаємо, у Євросоюзі триває дискусія щодо так званого "паспорта вакцинації" та розширення можливостей для вакцинованих осіб.

Прем’єр Греції першим закликав ЄС прийняти "стандартизований" сертифікат вакцинації, щоб дати поштовх розвитку індустрії туризму, зруйнованої пандемією коронавірусу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в цілому вона згодна з цією ідеєю. Румунія та Франція виступили проти.