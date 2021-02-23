Греция призывает ЕС ускориться с паспортами вакцинации

Министр туризма Греции Харрис Теохарис повторил просьбу ввести сертификаты вакцинации, которые позволят возобновить массовые поездки этим летом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Некоторые страны сейчас очень заняты", - сказал он, поскольку страны Северной Европы, похоже, не желают двигаться вперед с внедрением этой идеи в жизнь.

"Нам нужно двигаться быстрее", - добавил Теохарис.

Экономика Греции в значительной степени зависит от международного туризма, и открытие в прошлом году было недостаточным для уменьшения бремени, которое легло на пострадавший от пандемии бизнес.

Этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС, который начнется в четверг.

Напомним, ранее Греция и Израиль подписали соглашение, которое позволит людям, вакцинированным против коронавируса, свободно перемещаться между двумя странами после возобновления путешествий.

Идею о паспортах вакцинации для восстановления туризма также поддерживает Испания, экономика которой тоже очень зависит от этой отрасли.

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