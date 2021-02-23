КС Молдовы признал незаконным повторное выдвижение в премьеры кандидата Санду

Декрет президента Молдовы Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры не соответствует Конституции.

К такому выводу 23 февраля пришли члены Конституционного суда (КС) в ходе рассмотрения ходатайства депутатов от Партии социалистов, требовавших признать декрет президента неконституционным, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

КС также постановил, что президенту и парламентским фракциям необходимо провести новые консультации. Суд отклонил часть запроса социалистов, в котором они просили КС оценить, допустила ли Санду тяжелое нарушение закона, когда отказалась назначать экс-министра финансов Марианну Дурлештяну.

Повторное выдвижение премьера, которого поддержит парламент, было ожидаемым шагом президента - после повторного провала голосования за новое правительство откроется возможность для досрочных парламентских выборов.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

Напомним, после отставки премьера Иона Кику - с целью роспуска парламента - действующий состав правительства временно продолжает исполнять обязанности. Временным исполняющим обязанности премьера Майя Санду назначила министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя.

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