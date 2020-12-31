Санду призначила Молдові тимчасового прем’єра

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой став в.о. прем'єр-міністра країни.

ВІдповідний указ у четвер підписала президентка Мая Санду, повідомляє "Європейська правда".

Чокой був призначений після того, як прем'єр-міністр Іон Кіку оголосив про відставку. Кіку пояснив, що робить це для того, аби створити умови для розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

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За законодавством Молдови президент має призначити виконуючим обов’язки прем’єра когось зі складу міністрів.

29 грудня Санду заявила, що через кілька днів запропонує сценарій розпуску молдовського парламенту.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

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