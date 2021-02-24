За масштабною кібератакою у США могли стояти "щонайменш 1000 фахівців"

За мастшабною кібератакою у США, від якої постраждали низка організацій, включно з держустановами, могли стояти "щонайменш 1000 фахівців".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це на слуханнях у комітеті Сенату заявив президент компанії Microsoft.

Нагадаємо, йдеться про кібератаку, що тривала з весни 2020 року і сталася через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств, та що хакери ймовірно пов’язані з Росією.

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Представники постраждалих компаній, включно з SolarWinds, Microsoft та компанії з кібербезпеки FireEye Inc та CrowdStrike Holdings повідомили сенаторам, що реальні масштаби кібервтручання досі невідомі, тому що постраждалі організації не обов’язково повідомляють про це.

Президент Microsoft Бред Сміт розповів, що, на думку експертів компанії, над атакою працювали "щонайменш 1000 дуже досвідчених і вмілих фахівців".

"Це найбільша та найскладніша операція з тих, що ми бачили", - заявив він.

За його словами, головна причина успіху атаки полягала у тому, що втручання здійснювалося через звичайні повсякденні процеси.

Минулого тижня у компанії повідомили, що хакерам вдалося прочитати ретельно захищений вихідний код, що використовувався для автентифікації користувачів, чим вони і скористалися для своїх цілей.

Нагадаємо, у грудні 2020 року попередній держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до атаки.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван цього тижня повідомив, що в адміністрації Байдена з’ясовують усі деталі атаки та після завершення розслідування обіцяють підготувати реакцію на неї за лічені тижні.





