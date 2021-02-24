За масштабной кибератакой в ​​США могли стоять "как минимум 1000 специалистов"

За мастшабной кибератакой в ​​США, от которой пострадали ряд организаций, включительно с госучреждениями, могли стоять "как минимум 1000 специалистов".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом на слушаниях в комитете Сената заявил президент компании Microsoft.

Напомним, речь идет о кибератаке, которая продолжалась с весны 2020 года и произошла через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. Считается, что в США в результате неё пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств, и что хакеры вероятно связаны с Россией.

Представители пострадавших компаний, включая SolarWinds, Microsoft и компании по кибербезопасности FireEye Inc и CrowdStrike Holdings сообщили сенаторам, что реальные масштабы вмешательства до сих пор неизвестны, так как пострадавшие организации не обязательно сообщают об этом.

Президент Microsoft Брэд Смит рассказал, что, по мнению экспертов компании, над атакой работали "как минимум 1000 очень опытных и умелых специалистов".

"Это крупнейшая и самая сложная операция из тех, что мы видели", - заявил он.

По его словам, главная причина успеха атаки заключалась в том, что вмешательство осуществлялось через обычные повседневные процессы.

На прошлой неделе в компании сообщили, что хакерам удалось прочитать тщательно защищенный исходный код, который использовался для аутентификации пользователей, чем они и воспользовались для своих целей.

Напомним, в декабря 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к атаке.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе сообщил, что в администрации Байдена выясняют все детали атаки и после завершения расследования обещают подготовить реакцию на нее за считанные недели.