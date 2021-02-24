Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Грузія оголосила про відкриття для українців: умови в'їзду

Україна в ЄСПЛ хоче покарати Росію за 6 вбивств і замахів на своїй території

Українсько-угорська комісія вперше обговорить виконання закону про освіту

AstraZeneca зменшить поставки вакцини в ЄС вдвічі у другому кварталі - ЗМІ






У Польщі - різкий стрибок заражень коронавірусом

Середа, 24 лютого 2021, 14:04

За останню добу у Польщі зареєстрували понад 12 тисяч нових заражень коронавірусом, що майже вдвічі більше, ніж напередодні, та найбільший показник за майже два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про 12 146 нових заражень - найвищий показник з 7 січня. Напередодні кількість нових випадків становила 6 310, а рівно тиждень тому у середу - близько 8700.

Читайте також
У Польщі обурюються "коронагуляннями" на популярному гірськолижному курорті 

Журналісти зауважують, що дані середи є досить надійним маркером розвитку ситуації, тому що на цій статистиці вже не відображається вплив вихідних днів. Саме на середу, четвер та п’ятницю припадають найвищі показники, якщо порівняти статистику за будь-який тиждень.

Найбільше нових випадків припадає на Мазовецьке (1961) та Сілезьке (1529) воєводства. 

З 372 померлих коронахворих, для 67 основною причиною смерті вважають саме коронавірус, для решти - ускладнення хронічних хвороб у поєднанні з коронавірусом. 

У лікарнях перебувають 13 477 хворих - на 127 більше, ніж напередодні; з них 1321 - у реанімації. 

Прем’єр Матеуш Моравецький повідомив, що увечері міністерство охорони здоров’я оголосить нові правила та обмеження для боротьби  з епідемією. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Коронавірус
powered by lun.ua