У Польщі - різкий стрибок заражень коронавірусом

За останню добу у Польщі зареєстрували понад 12 тисяч нових заражень коронавірусом, що майже вдвічі більше, ніж напередодні, та найбільший показник за майже два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про 12 146 нових заражень - найвищий показник з 7 січня. Напередодні кількість нових випадків становила 6 310, а рівно тиждень тому у середу - близько 8700.

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Журналісти зауважують, що дані середи є досить надійним маркером розвитку ситуації, тому що на цій статистиці вже не відображається вплив вихідних днів. Саме на середу, четвер та п’ятницю припадають найвищі показники, якщо порівняти статистику за будь-який тиждень.

Найбільше нових випадків припадає на Мазовецьке (1961) та Сілезьке (1529) воєводства.

З 372 померлих коронахворих, для 67 основною причиною смерті вважають саме коронавірус, для решти - ускладнення хронічних хвороб у поєднанні з коронавірусом.

У лікарнях перебувають 13 477 хворих - на 127 більше, ніж напередодні; з них 1321 - у реанімації.

Прем’єр Матеуш Моравецький повідомив, що увечері міністерство охорони здоров’я оголосить нові правила та обмеження для боротьби з епідемією.