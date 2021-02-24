В Польше – резкий скачок заражений коронавирусом
За последние сутки в Польше зарегистрировали более 12 000 новых заражений коронавирусом, что почти вдвое больше, чем накануне, и наибольший показатель за почти два месяца.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Министерство здравоохранения сообщило о 12 146 новых заражениях - самый высокий показатель с 7 января. Накануне количество новых случаев составляло 6310; ровно неделю назад в среду - около 8700.
Журналисты отмечают, что данные среды являются достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любую неделю.
Больше всего новых случаев приходится на Мазовецкое (1961) и Силезское (1529) воеводства.
Из 372 умерших для 67 основной причиной смерти считают именно коронавирус, для остальных - осложнения хронических болезней в сочетании с коронавирусом.
В больницах находятся 13 477 больных - на 127 больше, чем накануне; из них 1321 - в реанимации.
Премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что вечером министерство здравоохранения объявит новые правила и ограничения для борьбы с эпидемией.