За последние сутки в Польше зарегистрировали более 12 000 новых заражений коронавирусом, что почти вдвое больше, чем накануне, и наибольший показатель за почти два месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Министерство здравоохранения сообщило о 12 146 новых заражениях - самый высокий показатель с 7 января. Накануне количество новых случаев составляло 6310; ровно неделю назад в среду - около 8700.

Читайте также В Польше возмущены "коронагуляниями" на популярном горнолыжном курорте

Журналисты отмечают, что данные среды являются достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней. Именно на среду, четверг и пятницу приходятся самые высокие показатели, если сравнить статистику за любую неделю.

Больше всего новых случаев приходится на Мазовецкое (1961) и Силезское (1529) воеводства.

Из 372 умерших для 67 основной причиной смерти считают именно коронавирус, для остальных - осложнения хронических болезней в сочетании с коронавирусом.

В больницах находятся 13 477 больных - на 127 больше, чем накануне; из них 1321 - в реанимации.

Премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что вечером министерство здравоохранения объявит новые правила и ограничения для борьбы с эпидемией.