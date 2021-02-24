Греція в ООН закликала Туреччину повернути собору Святої Софії статус музею

Греція закликала Туреччину повернути колишній статус музею собору Святої Софії в Стамбулі, перетвореному на мечеть.

Про це заявив глава МЗС Греції Нікос Дендіас під час виступу на сегменті високого рівня 46-ї сесії Ради ООН з прав людини.

"Держави зобов'язані - незалежно від їхніх політичних, економічних і культурних систем - утримуватися від зміни пам'ятників культури", - сказав Дендіас, заяву якого опубліковано на сайті грецького МЗС.

За його словами, неодмінною умовою для зміни статусу пам'яток культури є попередня згода зацікавлених спільнот і попереднє інформування всіх зацікавлених сторін, включаючи відповідні органи ООН, такі як ЮНЕСКО.

"Я маю на увазі, серед іншого, перетворення пам'ятника Святій Софії на мечеть, що суперечить будь-якому поняттю поваги спадщини і культурних прав. Ми просимо, разом з усіма відповідними установами та міжнародними організаціями, повернути цій пам'ятці її колишній статус", - сказав міністр.

Нагадаємо, у липні 2020 року Вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статусу собору Айя-Софія в Стамбулі, після чого президент Реджеп Таїп Ердоган підписав відповідний указ.

За два тижні там вже відбулася перша мусульманська молитва.

Собор Святої Софії був побудований як православний християнський собор і вперше перетворений на мечеть після османського завоювання дев'ять століть потому.

1500-річний об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО став музеєм у 1934 році.

Детальніше про рішення змінити статус собору читайте у статті: "Друге вбивство Візантії: що означає рішення Ердогана зробити Святу Софію мечеттю".