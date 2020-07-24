Тисячі мусульман вперше провели молитву у Святій Софії, перетвореній в мечеть

Кілька тисяч мусульман у п’ятницю, 24 липня, зібралися на першу за 86 років п'ятничну молитву в Айя-Софії - уперше після того, як стамбульська пам'ятка була перетворена з музею в мечеть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Молитва відбулась після того, як 10 липня суд анулювало статус музею, який зберігався за собором Святої Софії з 1934 року.

Близько тисячі людей дозволили пройти через контрольно-пропускні пункти всередину, у той час як іншим довелося розгорнути свої килимки для молитви назовні.

Люди прибули з усієї Туреччини. Дехто розбив табір та провів біля стін колишнього музею ніч. Великий екран і гучномовці, встановлені на площі, транслювали молитву для тисяч присутніх на вулиці.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що десятки вірян прорвалися через один контрольно-пропускний пункт поліції, щоб пройшли до Айя-Софії всередину, порушивши правила соціального дистанціювання, введені через спалах коронавірусу.

Президент Реджеп Таїп Ердоган взяв участь у молитві, прочитавши уривок зі священної книги мусульман Корану. Разом зі своїми міністрами, одягненими в білі маски, Ердоган став на коліна на початку церемонії.

Підлогу історичної споруди покрили килимом, щоб не завдавати шкоди історичній фактурі і архітектурі будівлі. Християнські фрески і мозаїки були закриті системою штор під час молитви.

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Чиновники раніше заявляли, що християнські зображення у соборі будуть сховані під час молитви мусульман, але залишаться відкритими для огляду відвідувачів в інший час.

Собор Святої Софії був побудований як православний християнський собор і вперше перетворений на мечеть після османського завоювання дев'ять століть потому.

1500-річний об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО став музеєм у 1934 році.

Детальніше про рішення змінити статус собору читайте у статті: "Друге вбивство Візантії: що означає рішення Ердогана зробити Святу Софію мечеттю".