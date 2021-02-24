Греция в ООН призвала Турцию вернуть собору Святой Софии статус музея

Греция призвала Турцию вернуть прежний статус музея собору Святой Софии в Стамбуле, превращенном в мечеть.

Об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас во время выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Государства обязаны - независимо от их политических, экономических и культурных систем - воздерживаться от изменения памятников культуры", - сказал Дендиас, заявление которого опубликовано на сайте греческого МИД.

По его словам, непременным условием для изменения статуса памятников культуры является предварительное согласие заинтересованных сообществ и предварительное информирование всех заинтересованных сторон, включая соответствующие органы ООН, такие как ЮНЕСКО.

"Я имею в виду, среди прочего, преобразование Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения наследия и культурных прав. Мы просим, ​​вместе со всеми соответствующими учреждениями и международными организациями, вернуть этому памятнику его прежний статус", - сказал министр.

Напомним, в июле 2020 года Высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Айя-София в Стамбуле, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.

Две недели спустя там уже провели первую мусульманскую молитву.

Собор Святой Софии был построен как православный христианский собор и впервые превращен в мечеть после османского завоевания девять веков спустя.

1500-летний объект Всемирного наследия ЮНЕСКО стал музеем в 1934 году.

Подробнее о решении изменить статус собора читайте в статье: "Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью".