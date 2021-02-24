Греция в ООН призвала Турцию вернуть собору Святой Софии статус музея
Греция призвала Турцию вернуть прежний статус музея собору Святой Софии в Стамбуле, превращенном в мечеть.
Об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас во время выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
"Государства обязаны - независимо от их политических, экономических и культурных систем - воздерживаться от изменения памятников культуры", - сказал Дендиас, заявление которого опубликовано на сайте греческого МИД.
По его словам, непременным условием для изменения статуса памятников культуры является предварительное согласие заинтересованных сообществ и предварительное информирование всех заинтересованных сторон, включая соответствующие органы ООН, такие как ЮНЕСКО.
"Я имею в виду, среди прочего, преобразование Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения наследия и культурных прав. Мы просим, вместе со всеми соответствующими учреждениями и международными организациями, вернуть этому памятнику его прежний статус", - сказал министр.
Напомним, в июле 2020 года Высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Айя-София в Стамбуле, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.
Две недели спустя там уже провели первую мусульманскую молитву.
Собор Святой Софии был построен как православный христианский собор и впервые превращен в мечеть после османского завоевания девять веков спустя.
1500-летний объект Всемирного наследия ЮНЕСКО стал музеем в 1934 году.
Подробнее о решении изменить статус собора читайте в статье: "Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью".