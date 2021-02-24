Глава Microsoft звинуватив РФ у масштабній кібератаці у США

У вівторок корпорація Microsoft прямо звинуватила російську службу зовнішньої розвідки у руйнівній кібератаці проти щонайменше дев'яти федеральних відомств і десятків приватних підприємств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Виступаючи перед комітетом Сенату з питань розвідки, президент Microsoft Бред Сміт заявив, що, ймовірно, потрібен час, поки уряд США офіційно дійде до такого ж висновку.

"На цьому етапі ми побачили суттєві докази, які вказують на російське агентство зовнішньої розвідки, і ми не знайшли жодних доказів, що ведуть нас кудись ще"- сказав Сміт.

Поки американські спецслужби заявили лише, що напад здійснив актор, який "імовірно є росіянином".

Адміністрація Байдена готує санкції та інші заходи у відповідь, спрямовані на Росію через хакерську кампанію, заявив CNN американський чиновник, знайомий з планами адміністрації. Дискусії щодо них все ще тривають, але їх схвалення це питання декількох тижнів, додав чиновник, зазначивши, що пакет, ймовірно, включатиме санкції та кіберкомпонент.

Оформивши свою відповідь, зазначає чиновник, Сполучені Штати будуть стверджувати, що порушення виходить за межі поодинокого випадку шпигунства, і відповідь розглядається в більш широкому контексті зловмисної діяльності Росії.

Нагадаємо, йдеться про кібератаку, що тривала з весни 2020 року і сталася через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств, та що хакери ймовірно пов’язані з Росією.

Представники постраждалих компаній, включно з SolarWinds, Microsoft та компанії з кібербезпеки FireEye Inc та CrowdStrike Holdings повідомили сенаторам, що реальні масштаби кібервтручання досі невідомі, тому що постраждалі організації не обов’язково повідомляють про це.

Президент Microsoft Бред Сміт розповів, що, на думку експертів компанії, над атакою працювали "щонайменш 1000 дуже досвідчених і вмілих фахівців".