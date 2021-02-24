Глава Microsoft обвинил РФ в масштабной кибератаке в США

Во вторник корпорация Microsoft прямо обвинила российскую службу внешней разведки в разрушительной кибератаке против не менее девяти федеральных ведомств и десятков частных предприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Выступая перед комитетом Сената по вопросам разведки, президент Microsoft Брэд Смит заявил, что, вероятно, нужно время, пока правительство США официально придет к такому же выводу.

"На данном этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российское агентство внешней разведки, и мы не нашли никаких доказательств, которые вели бы нас куда-то еще", - сказал Смит.

Пока американские спецслужбы заявили лишь, что нападение совершил тот, кто "вероятно, является россиянином".

Администрация Байдена готовит санкции и другие меры, направленные на Россию из-за хакерской кампании, заявил CNN американский чиновник, знакомый с планами администрации. Дискуссии о них все еще продолжаются, но их одобрение - это вопрос нескольких недель, добавил чиновник, отметив, что пакет, вероятно, будет включать санкции и киберкомпонент.

Оформив свой ответ, отмечает чиновник, Соединенные Штаты будут утверждать, что нарушение выходит за пределы единичного случая шпионажа, и ответ рассматривается в более широком контексте злонамеренной деятельности России.

Напомним, речь идет о кибератаке, которая продолжалась с весны 2020 года и произошла через программное обеспечение компаний SolarWinds и Microsoft. Считается, что в США в результате пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств, и что хакеры, вероятно, связаны с Россией.

Представители пострадавших компаний, включая SolarWinds, Microsoft и компании по кибербезопасности FireEye Inc и CrowdStrike Holdings, сообщили сенаторам, что реальные масштабы кибервмешательства до сих пор неизвестны, так как пострадавшие организации не обязательно сообщают об этом.

Президент Microsoft Брэд Смит рассказал, что, по мнению экспертов компании, над атакой работали "как минимум 1000 очень опытных и умелых специалистов".