Швеція посилює коронавірусні обмеження

Всі ресторани і кафе у Швеції з понеділка повинні будуть закриватися о 20:30 відповідно до нових правил, оголошених Агентством громадської охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Регламент буде застосовуватися незалежно від того, чи подають чи в закладах алкоголь. Швеція раніше забороняла барам і ресторанам подавати алкоголь після 20:00, але через лазівки в законі вони змогли залишатися відкритими набагато довше ввечері. Тепер їм доведеться повністю закрити свої двері о 20:30.

Агентство також пропонує ще більше скоротити максимально дозволену кількість людей в магазинах і супермаркетах, а також закликає всіх робити покупки поодинці, а не з сім'єю або друзями.

"Після року з цим вірусом ми знаємо, що повинні триматися на відстані. Це найбільш ефективний захід для стримування поширення вірусу. Зараз не час розслаблятися. Не повинно бути натовпу ні на заправних станціях, ні в магазинах, ні де-небудь ще", - заявив прем'єр-міністр Стефан Левен на пресконференції в середу.

Як відомо, Швеція під час пандемії використовувала більше добровільних заходів, ніж багато інших країн, стверджуючи, що їх легше зберегти протягом більш тривалого часу. Але в останні місяці вона крок за кроком посилила свої обмеження, в тому числі Закон про пандемію, який дозволяє закривати певні види бізнесу.

У Швеції протягом двох тижнів поспіль спостерігається зростання числа випадків захворювання, при цьому показник захворюваності становить 445 нових випадків на 100 000 осіб за останні 14 днів.

Деякі регіони, такі як Стокгольм, ввели регіональні заходи, в тому числі заклик до людей завжди носити маски для обличчя в громадському транспорті і при тісному контакті.

На сьогодні у Швеції зареєстровано 647 470 підтверджених випадків коронавірусу і 12 793 людини померли після позитивного результату тесту.