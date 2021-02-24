Швеция усиливает коронавирусные ограничения

Все рестораны и кафе в Швеции с понедельника должны будут закрываться в 20:30 в соответствии с новыми правилами, объявленными Агентством общественного здравоохранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Регламент будет применяться независимо от того, подают ли в заведениях алкоголь. Швеция ранее запрещала барам и ресторанам подавать алкоголь после 20:00, но из-за лазейки в законе они смогли оставаться открытыми гораздо дольше вечером. Теперь им придется полностью закрыть свои двери в 20:30.

Агентство также предлагает еще больше сократят максимальное количество людей, разрешенных в магазинах и супермаркетах, а также призывает всех делать покупки в одиночку, а не с семьей или друзьями.

"После года с этим вирусом мы знаем, что должны держаться на расстоянии. Это наиболее эффективная мера для сдерживания распространения вируса. Сейчас не время расслабляться. Не должно быть толпы ни на заправочных станциях, ни в магазинах, ни где-нибудь еще", - заявил премьер-министр Стефан Левен на пресс-конференции в среду.

Как известно, Швеция во время пандемии использовала больше добровольных мер, чем многие другие страны, утверждая, что их легче сохранить в течение более длительного периода времени. Но в последние месяцы она шаг за шагом ужесточила свои ограничения, в том числе Закон о пандемии, который позволяет закрывать определенные виды бизнеса.

В Швеции в течение двух недель подряд наблюдается рост числа случаев заболевания, при этом показатель заболеваемости составляет 445 новых случаев на 100 000 человек за последние 14 дней.

Некоторые регионы, такие как Стокгольм, ввели региональные меры, в том числе призыв к людям всегда носить маски для лица в общественном транспорте и при тесном контакте.

На сегодняшний день в Швеции зарегистрировано 647 470 подтвержденных случаев коронавируса, и 12 793 человека умерли после положительного результата теста.