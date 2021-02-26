В Естонії - другий день поспіль рекорд заражень коронавірусом

В Естонії добовий приріст хворих на коронавірус другий день поспіль встановив новий рекорд, перевищивши 1200.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

За останню добу в країні з населенням близько 1,3 млн підтвердили 1204 нових заражень, що склало 18% від усіх первинних тестів на коронавірус. Показник попереднього дня - 1154 - також був рекордним.

Найбільше нових випадків зосереджені у столичному регіоні.

Померли за останню добу 8 хворих, з них одна людина була молодшою 60 років.

У лікарнях перебувають 510 пацієнтів, з них 43 - у реанімаціях.

У той же час, вакцинували за добу 6547 осіб. З них понад 3700 отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, решта - повторну. Загалом в Естонії вакцинували понад 72 000 осіб, з них більше 31 тисяч отримали вже дві дози вакцини.

Як вже повідомлялося, 25 лютого уряд вирішив запровадити нові обмеження у в зв'язку з прискоренням поширення вірусу.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, востаннє оновленими 25 лютого, Естонія зараз - на другому місці серед країн ЄС та Європейської економічної зони з найгіршою ситуацією з коронавірусом.

Показник захворюваності на 100 000 населення за останні 14 днів складає більше 700. Вищий - лише у Чехії, понад 1100.