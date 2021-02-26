В Эстонии – второй день подряд рекорд заражений коронавируса

В Эстонии суточный прирост больных коронавирус второй день подряд установил новый рекорд, превысив 1200.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

За последние сутки в стране с населением около 1,3 млн подтвердили 1204 новых заражений, что составило 18% от всех первичных тестов на коронавирус. Показатель предыдущего дня также был рекордным.

Больше всего новых случаев сосредоточены в столичном регионе.

Умерли за последние сутки 8 больных, из них один человек был моложе 60 лет.

В больницах находятся 510 пациентов, из них 43 – в реанимации.

В то же время вакцинировали за сутки 6547 человек. Из них более 3700 получили первую дозу вакцины от коронавируса, остальные - повторную. Всего в Эстонии вакцинировали более 72 000 человек, из них более 31 тысяч получили уже две дозы вакцины.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в последний раз обновлен 25 февраля, Эстония сейчас - на втором месте среди стран ЕС и Европейской экономической зоны с наихудшей ситуацией с коронавирусом.

Показатель заболеваемости на 100 000 населения за последние 14 дней составляет более 700. Выше - только в Чехии, более 1100.