Естонія посилила коронавірусні обмеження

Уряд Естонії затвердив нові обмеження, щоб взяти під контроль всі прискорене поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Нові вимоги будуть діяти до 28 березня. У навчальних будівлях загальноосвітніх шкіл з 1 звичайна навчальна робота буде збережена тільки для учнів 1-4 класів. Заборона на перебування в навчальних будівлях з понеділка поширюється також на професійні навчальні заклади, прикладні вузи і університети.

З 3 березня почне діяти правило, згідно з яким разом з наставником в одній групі може бути не більше 10 осіб, раніше було 50.

Спортивні змагання та спортивні і інші життя заходи, що пропагують здоровий спосіб життя, як правило, не дозволені.

Також з 3 по 28 березня не дозволено перебувати і пересуватися в закладах розважальної сфери, наприклад, в казино, нічних клубах, кегельбанах і більярдних, дитячих ігрових кімнатах, музеях і виставкових залах.

Не дозволено перебувати в призначених для публічного використання лазнях, СПА, басейнах і водних центрах.

Напередодні в Естонії добовий приріст хворих на коронавірус другий день поспіль встановив новий рекорд, перевищивши 1200.