Эстония ужесточила коронавирусные ограничения

Правительство Эстонии утвердило новые ограничения, чтобы взять под контроль все ускоряющееся распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Новые требования будут действовать до 28 марта. В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.

С 3 марта начнет действовать правило, в соответствии с которым вместе с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек, ранее было 50.

Спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия, как правило, не разрешены.

Также с 3 по 28 марта не разрешено находиться и передвигаться в заведениях развлекательной сферы, например, в казино, ночных клубах, кегельбанах и бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах.

Не разрешено находиться в предназначенных для публичного использования банях, СПА, бассейнах и водных центрах.

Накануне в Эстонии суточный прирост инфицированных коронавирусом второй день подряд установил новый рекорд, превысив 1200.