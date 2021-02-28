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У Любліні в ДТП загинули двоє молодих українців

Неділя, 28 лютого 2021, 15:18

У Любліні в ніч на 28 лютого у ДТП з легковим автомобілем загинули двоє громадян України.  

Про це повідомляє поліція Любліна, пише "Європейська правда". 

"Трагічна аварія сталася у Любліні невдовзі до опівночі. Водій Volkswagen Passat, їдучи по вулиці Глиняній, несподівано звернув з дороги та врізався у дорожний знак, потім у дерево. 24-річний водій та його 22-річний пасажир загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

 

Причини та обставини інциденту встановлюють.

 

За попередніми висновками поліції, водій після повороту не впорався з керуванням та вилетів на правий бік дороги. 

На місці подій декілька годин працювали поліцейські під наглядом прокурора. 

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