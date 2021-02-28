У Любліні в ДТП загинули двоє молодих українців
Неділя, 28 лютого 2021, 15:18
У Любліні в ніч на 28 лютого у ДТП з легковим автомобілем загинули двоє громадян України.
Про це повідомляє поліція Любліна, пише "Європейська правда".
"Трагічна аварія сталася у Любліні невдовзі до опівночі. Водій Volkswagen Passat, їдучи по вулиці Глиняній, несподівано звернув з дороги та врізався у дорожний знак, потім у дерево. 24-річний водій та його 22-річний пасажир загинули на місці", - йдеться у повідомленні.
Причини та обставини інциденту встановлюють.
За попередніми висновками поліції, водій після повороту не впорався з керуванням та вилетів на правий бік дороги.
На місці подій декілька годин працювали поліцейські під наглядом прокурора.
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