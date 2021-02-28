В Люблине в ДТП погибли двое молодых украинцев

В Люблине в ночь на 28 февраля в ДТП с легковым автомобилем погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает полиция Люблина, пишет "Европейская правда".

"Трагическая авария произошла в Люблине перед полуночью. Водитель Volkswagen Passat, проезжая по улице Глиняной, неожиданно свернул с дороги и врезался в дорожный знак, потом в дерево. 24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают.

По предварительным выводам полиции, водитель после поворота не справился с управлением и вылетел на правую сторону дороги.

На месте событий несколько часов работали полицейские под надзором прокурора.