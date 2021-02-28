Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кулеба напомнил, куда украинцы смогут въезжать без виз с марта

Молдова благодаря дружественной стране получила первые вакцины от коронавируса

Премьер Армении повторно обратился к президенту об увольнении начальника Генштаба

В США утвердили вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования






В Люблине в ДТП погибли двое молодых украинцев

Воскресенье, 28 февраля 2021, 15:18

В Люблине в ночь на 28 февраля в ДТП с легковым автомобилем погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает полиция Люблина, пишет "Европейская правда".

"Трагическая авария произошла в Люблине перед полуночью. Водитель Volkswagen Passat, проезжая по улице Глиняной, неожиданно свернул с дороги и врезался в дорожный знак, потом в дерево. 24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении.

 

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают.

 

По предварительным выводам полиции, водитель после поворота не справился с управлением и вылетел на правую сторону дороги.

На месте событий несколько часов работали полицейские под надзором прокурора.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша инциденты
powered by lun.ua