В Люблине в ДТП погибли двое молодых украинцев
Воскресенье, 28 февраля 2021, 15:18
В Люблине в ночь на 28 февраля в ДТП с легковым автомобилем погибли двое граждан Украины.
Об этом сообщает полиция Люблина, пишет "Европейская правда".
"Трагическая авария произошла в Люблине перед полуночью. Водитель Volkswagen Passat, проезжая по улице Глиняной, неожиданно свернул с дороги и врезался в дорожный знак, потом в дерево. 24-летний водитель и его 22-летний пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливают.
По предварительным выводам полиции, водитель после поворота не справился с управлением и вылетел на правую сторону дороги.
На месте событий несколько часов работали полицейские под надзором прокурора.
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