У Грузії 200 ресторанів хочуть відкритися для "страйку" проти локдауну

У Грузії близько 200 ресторанів та кафе готуються відкритися, попри карантинні заборони, вимагаючи надати їм конкретні плани відкриття сектору.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Ресторани збираються відкритися у суботу, 6 лютого - порушивши заборону на прийом відвідувачів, яка діє ще з кінця листопада. Так вони відреагували на перенесення зустрічі з владою, де мали обговорювати їхні проблеми.

Міністр економіки Натія Турнава заявила, що такий формат протесту не толеруватимуть.

"Оскільки ресторани не можуть відкриватися в інших частинах Грузії, окрім Аджарії - зрозуміло, що вони невдоволені. Але неповага до закону та епідеміологічних правил - неприпустима, і, звісно, на це буде жорстка реакція", - заявила вона.

Перед цим ресторани вже влаштовували страйк в іншому форматі, на одну добу припинивши роботу на доставку.

Нагадаємо, жорсткий локдаун у Грузії триває з 28 листопада. З 1 лютого країна почала послаблювати обмежень, але у різних регіонах цей процес відрізняється. Ресторанам у майже всіх регіонах доводиться і далі працювати тільки на доставку.

На додачу, уряд анонсував запровадження "карантину вихідного дня", коли повертатимуть усі обмеження жорсткого локдауну - включно із зупинкою громадського транспорту.