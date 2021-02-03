В Грузии 200 ресторанов хотят открыться ради протеста против локдауна

В Грузии около 200 ресторанов и кафе готовятся открыться, несмотря на карантинные запреты, требуя предоставить им конкретные планы открытия сектора.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Рестораны собираются открыться в субботу, 6 февраля - нарушив запрет на прием посетителей, действующий еще с конца ноября. Так они отреагировали на перенос встречи с властями, где должны обсуждать их проблемы.

Министр экономики Натия Турнава заявила, что такой формат протеста терпеть не будут.

"Поскольку рестораны не могут открываться в других частях Грузии, кроме Аджарии, ясно, что они недовольны. Но неуважение к закону и эпидемическим правилам недопустимо, и, конечно, на это будет жесткая реакция", - заявила она.

Перед этим рестораны уже устраивали протест в другом формате, на сутки прекратив работу на доставку.

Напомним, жесткий локдаун в Грузии продолжается с 28 ноября. С 1 февраля страна начала ослаблять ограничений, но в разных регионах этот процесс отличается. Ресторанам во многих регионах приходится и дальше работать только на доставку.

В дополнение правительство анонсировало введение "карантина выходного дня", когда будут возвращать все ограничения строгого локдауна - включая остановку общественного транспорта.