Саакашвілі образився на статтю на "ЄвроПравді"

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі гостро відреагував на статтю "Європейської правди" про події у Грузії.

Свою реакцію чинний голова виконкому Національної ради реформ виклав на своїй сторінці у facebook.

Обурення експрезидента викликала стаття "Нова поразка Саакашвілі: чому не спрацював ультиматум грузинської опозиції", в якій йдеться про повернення частини депутатів-опозиціонерів до грузинського парламенту.

Нагадаємо, блокування парламенту після президентських виборів у жовтні 2020 року було частиною ультиматуму опозиції, яка вимагала проведення дострокових виборів.

"Що значить, ультиматум не спрацював?! До парламенту Грузії не увійшов ніхто з опозиції, крім чотирьох тушок, які з самого початку продалися, це був загальновідомий факт ще до початку виборчої кампанії", - пише Саакашвілі. Насправді станом на 2 лютого у роботі парламенту взяли участь вже шість депутатів від двох опозиційних партій.

"Перемога була вкрадена. Це підтверджує і міжнародний республіканський інститут, і паралельний підрахунок голосів (пізніше організація, що проводила паралельний підрахунок, визнала свою помилку – оновлений результат майже не відрізняється від офіційного. - Ред), і екзитполів міжнародної соціологічної компанії IPSOS. "Грузинська мрія" тупо переписала виборчі протоколи, і всі авторитетні спостерігачі про це прямо заявили. Існуюча "парламентська більшість" порушує Конституцію, не припиняючи повноваження членів парламенту, хоча всі головні опозиційні партії звернулися з такою заявою і продовжують зберігати повний режим бойкоту", - додає експрезидент Грузії.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії екзитполи дали принципово різні оцінки їхніх результатів. І якщо оцінка IPSOS була більш оптимістична до опозиції, то екзитполи від Edison Research та особливо від Imedi фіксували набагато більшу підтримку партії влади, і відповідно - слабшу підтримку опозиції.

Одночасно спостерігачі від ОБСЄ, попри критику організації виборчого процесу (на кшталт домінантного представництва правлячої партії у виборчих комісіях) заявили, що не мають серйозних зауважень до того, як пройшли вибори.

Про минулорічні вибори у Грузії та ультиматум опозиції можна почитати у статті "Ультиматум команди Саакашвілі: як Грузія увійшла у найглибшу кризу за останні роки".