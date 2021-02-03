Саакашвили обиделся на статью ЕвроПравды

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили остро отреагировал на статью "Европейской правды" о событиях в Грузии.

Свою реакцию действующий председатель исполкома Национального совета реформ изложил на своей странице в facebook.

Возмущение экс-президента вызвала статья "Новое поражение Саакашвили: почему не сработал ультиматум грузинской оппозиции", в которой речь идет о возвращении части депутатов-оппозиционеров в грузинский парламент.

Напомним, блокирование парламента после президентских выборов в октябре 2020 года было частью ультиматума оппозиции, которая требовала проведения досрочных выборов.

"Что значит, ультиматум не сработал?! В парламент Грузии не вошел никто из оппозиции, кроме четырех тушек, которые с самого начала продались, это был общеизвестный факт еще до начала избирательной кампании", - пишет Саакашвили. На самом деле по состоянию на 2 февраля в работе парламента приняли участие уже шесть депутатов от двух оппозиционных партий.

"Победа была украдена. Это подтверждают и международный республиканский институт, и параллельный подсчет голосов (позже организация, проводившая параллельный подсчет, признала свою ошибку - обновленный результат почти не отличается от официального. - Ред), и экзитполов международной социологической компании IPSOS. "Грузинская мечта" тупо переписала избирательные протоколы, и все авторитетные наблюдатели об этом прямо заявили. Существующее "парламентское большинство" нарушает Конституцию, не прекращая полномочия членов парламента, хотя все главные оппозиционные партии обратились с таким заявлением и продолжают сохранять полный режим бойкота", - добавляет экс-президент Грузии.

Напомним, на парламентских выборах в Грузии экзитполы дали принципиально разные оценки их результатов. И если оценка IPSOS была более оптимистична для оппозиции, то экзитполы от Edison Research и особенно от Imedi фиксировали гораздо большую поддержку партии власти, и соответственно - слабую поддержку оппозиции.

Одновременно наблюдатели от ОБСЕ, несмотря на критику организации избирательного процесса (вроде доминантного представительства правящей партии в избирательных комиссиях) заявили, что у них нет серьезных замечаний к тому, как прошли выборы.

О прошлогодних выборах в Грузии и ультиматуме оппозиции можно почитать в статье "Ультиматум команды Саакашвили: как Грузия вошла в самый глубокий кризис за последние годы".