Вибори  у Грузії: екзит-пол віддає перемогу партії влади,  у блоку Саакашвілі вдвічі менше

На парламентських виборах, які 31 жовтня пройшли у Грузії, перемогу святкує правляча партія "Грузинська мрія".

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати екзит-полу, проведені британською організацією Survation. Його результати публікує грузинський телеканал "Руставі-2".

Згідно з екзит-полом, до грузинського парламенту проходять 9 партій. При цьому правляча партія "Грузинська мрія" здобула підтримку 52,26% виборців.

Опозиційна коаліція, сформована партією експрезидента Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух", отримала голоси 25,33% виборців.

Ще 4% виборців підтримали іншу опозиційну силу "Європейська Грузія". 3,5% грузинів проголосували за партію "Гірчі", а 2,6% - за "Лело".

Ультраправий "Альянс патріотів", якого нещодавно спіймали на фінансуванні з РФ, отримає підтримку 2,3% виборців.

Варто зазначити, що цього разу на виборах було встановлено дуже низький прохідний бар’єр – лише 1%. Тому до парламенту також проходять виборчий блок Георгія Вашадзе (2,3%), Грузинська лейбористська партія (1,2%) а також партія "Громадяни" (1%).

Відповідно екзит-полам, до парламенту не проходить "Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе – наразі найбільш проросійська сила серед грузинських партій.

Схожі результати у екзит-полу від Edison Research, проведеного на замовлення Formula TV. Згідно з ним, "Грузинська мрія" здобула підтримку 46% виборців, "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 28%, "Європейська Грузія" - 5%, "Лело" та "Гірчі" - по 3%, ультраправий "Альянс патріотів" - 2%.

Варто відзначити, що дані екзит-полів дають оцінку лише голосування по багатомандатному округу. Одночасно цього разу за партійними списками буде обрано 120 з 150 депутатів. Ще 30 мандатів буде обрано по мажоритарних округах, що здатне змінити розклади.



Втім, на виборах 2016 року в семи одномандатних округах перемогли кандидати від влади.

Детальніше про передвиборчі розклади у Грузії можна почитати у статті "Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою".