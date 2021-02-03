У Британії першу дозу вакцини від COVID-19 ввели вже 10 мільйонам людей

Десять мільйонів людей у Великій Британії отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Це надзвичайно важливий етап у наших національних зусиллях проти цього вірусу. Кожна ін’єкція робить нас усіх трохи безпечнішими - я хочу подякувати всім, хто відіграє свою роль", - сказав Хенкок.

За даними уряду до 2 лютого, загалом 10 027 471 особа отримала першу дозу вакцини, а 498 962 - дві дози.

Станом на початок тижня майже дев'ять із десяти осіб, старших за 80 років та половина осіб, старших за 70 років отримали першу дозу вакцини.

В даний час уряд прагне ввести першу дозу вакцини проти коронавірусу 15 мільйонам найбільш вразливих громадян до 15 лютого.

Як повідомлялося, у команді Oxford University/AstraZeneca стверджують, що вакцини, спеціально розроблені для боротьби з новими варіантами коронавірусу, мають бути готові до випуску до жовтня.