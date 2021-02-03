В Британии первую дозу вакцины от COVID-19 ввели уже 10 миллионам людей

Десять миллионов людей в Великобритании получили первую дозу вакцины против коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Это очень важный этап в наших национальных усилиях против этого вируса. Каждая инъекция делает нас всех немного безопаснее - я хочу поблагодарить всех, кто играет свою роль", - сказал Хэнкок.

По данным правительства до 2 февраля, в общем 10027471 человек получил первую дозу вакцины, а 498 962 - две дозы.

По состоянию на начало недели почти девять из десяти человек, старше 80 лет и половина лиц старше 70 лет получили первую дозу вакцины.

В настоящее время правительство стремится ввести первую дозу вакцины против коронавируса 15 миллионам наиболее уязвимых граждан до 15 февраля.

Как сообщалось, в команде Oxford University / AstraZeneca утверждают, что вакцины, специально разработанные для борьбы с новыми вариантами коронавируса, должны быть готовы к выпуску до октября.