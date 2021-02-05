Молдова перешла в "красный список" Минздрава

Молдова перешла из "зеленой" в "красную" часть списка Министерства здравоохранения по ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленный список Министерства здравоохранения, обнародованный 5 февраля.

По сравнению с предыдущим списком от 29 января, количество стран "красной зоны" выросло с 74 до 80.

В "красную зону" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине - пока это 142,3 (по сравнению с 169,7 неделю назад).

В Молдове показатели заболеваемости выросли с 168,8 на прошлой неделе до 172,3.

Среди европейских соседей Украины сама лучшая ситуация в Венгрии, где показатель составляет 163,8. В Румынии он почти на том же уровне, что в Молдове - 173,0, а в Польше - 196,1.

Хуже всего ситуация в Словакии, где показатель заболеваемости составляет 468,4.

В целом в Европе на первых местах "красного списка" оказались Португалия, княжество Андорра, Испания, Черногория и Чехия.

В Португалии, которая в списке первая, показатель заболеваемости превышает 1650 заражений на 100 000 населения.

По прибытии из стран "красной зоны" требуется самоизоляция с применением приложения "Дій вдома". Изоляцию можно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.