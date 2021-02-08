У Німеччині новий штам коронавірусу виявили у вакцинованих жителів будинку престарілих

Чотирнадцять мешканців будинку для літніх людей у Німеччині здали позитивний результат на британський штам COVID-19, попри вакцинацію, але у них розвинулися лише легкі симптоми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Випадки захворювання були виявлені в п'ятницю після того, як результат експрес-тесту одного зі співробітників виявився позитивним. Всі жителі і персонал були протестовані, і у 14 жителів був виявлений позитивний результат.

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Всі мешканці будинку престарілих отримали два уколи вакциною BioNTech/Pfizer в січні.

Однак ні в кого з людей похилого віку не було серйозних симптомів, що може вказувати на те, що вакцинація ефективно захистила їх від серйозних ускладнень, що могли виникнути через новий штам.

У понеділок BioNTech опублікував дані, які показали, що його вакцина також ефективна проти британських і південноафриканських штамів вірусу, які більш заразні.

Проте, Ойген Бриш з Німецького фонду захисту пацієнтів закликав уряд збільшити кількість тестів в будинках для людей похилого віку, жителі яких були вакциновані, щоб краще зрозуміти, який ризик становлять там нові штами вірусу.

"Стає все більш очевидним, що вакциновані люди не володіють імунітетом до коронавірусу і можуть передавати його. Але вакцинація все ж може допомогти запобігти спалаху хвороби", - сказав Бриш.