В Германии новый штамм коронавируса обнаружили у вакцинированных жителей дома престарелых

Четырнадцать жителей дома престарелых в Германии сдали положительный результат на британский штамм COVID-19, несмотря на вакцинацию, но у них развились только легкие симптомы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Случаи заболевания были обнаружены в пятницу после того, как результат экспресс-теста одного из сотрудников оказался положительным. Все жители и персонал были протестированы, и у 14 жителей был обнаружен положительный результат.

Все жители дома престарелых получили два укола вакциной BioNTech/Pfizer в январе.

Однако ни у кого из стариков не было серьезных симптомов, что может указывать на то, что вакцинация эффективно защитила их от серьезных осложнений, которые могли возникнуть из-за нового штамма.

В понедельник BioNTech опубликовал данные, которые показали, что его вакцина также эффективна против британских и южноафриканских штаммов вируса, которые более заразны.

Однако Ойген Бриш из Немецкого фонда защиты пациентов призвал правительство увеличить количество тестов в домах престарелых, жители которых были вакцинированы, чтобы лучше понять, риск составляют там новые штаммы вируса.

"Становится все более очевидным, что вакцинированные люди не обладают иммунитетом к коронавирусу и могут передавать его. Но вакцинация все же может помочь предотвратить вспышки болезни", - сказал Бриш.