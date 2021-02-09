Литва не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її затвердить ЄС

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна не закуповуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

Про це вона заявила інтерв'ю радіо LRT, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Відповідаючи на запитання про таку можливість, Шимоніте сказала, що спільні закупівлі Європейського Союзу забезпечать достатню поставку до Литви вакцин, вироблених на Заході, тому "немає необхідності" розглядати питання придбання російської вакцини.

"Наш портфель складається з низки вакцин, які або вже зареєстровані, або на шляху до реєстрації, або які можуть бути не зареєстровані найближчим часом, але з'являться інші, і я впевнена, що нам взагалі не потрібно розглядати це (питання купівлі російської вакцини. – Ред.)", – зазначила прем’єрка.

Вона наголосила, що литовське суспільство буде вакциноване вакцинами, виробленими в "країнах трансатлантичного партнерства".

"Рішення Литви, які приймаються спільно з іншими країнами ЄС щодо спільних закупівель вакцин, безумовно, забезпечують вакцинацію нашого суспільства без тих вакцин, які виробляються в країнах, що не входять до ЄС та трансатлантичного партнерства", - сказала Шимоніте.

Прем'єр-міністр зазначила, що російський уряд використовує вакцину в геополітичних цілях. "Зусилля запропонувати вакцину європейським та іншим країнам, коли сам російський народ ще не щеплений, здаються черговою геополітичною грою, я не сумніваюся", - заявила вона.

Раніше Інгріда Шимоніте заявила, що Росія використовує вакцину "Спутник V" в якості гібридної зброї.