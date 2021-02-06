Прем’єрка Литви: РФ використовує свою вакцину як зброю в гібридній війні

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Росія використовує вакцину "Спутник V" в якості гібридної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Кажуть, "Спутник V" - це добре, але Путін не хоче використовувати її як ліки для російського народу - він пропонує її світові як ще одну гібридну зброю для втілення принципу "розділяй і владарюй". В цьому немає ані нічого нового, ані корисного для людства" - написала Шимоніте.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people - he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.



This is neither news nor good for mankind. — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) February 5, 2021

Напередодні у Москві високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловив сподівання, що російська вакцина отримає схвалення європейського регулятора.

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявляла, що не буде проти використання російської вакцини, якщо вона отримає схвалення європейського регулятора.

Згідно з результатами випробувань, опублікованими в медичному журналі The Lancet у вівторок, ефективність російської вакцини склала понад 91%.

У Європейському агентстві з лікарських засобів повідомили, що провели переговори з виробником російської вакцини "Спутник V", але поки не отримали документів, необхідних для її затвердження.

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