Прем’єрка Литви: РФ використовує свою вакцину як зброю в гібридній війні

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Росія використовує вакцину "Спутник V" в якості гібридної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Twitter.

"Кажуть, "Спутник V" - це добре, але Путін не хоче використовувати її як ліки для російського народу - він пропонує її світові як ще одну гібридну зброю для втілення принципу "розділяй і владарюй". В цьому немає ані нічого нового, ані корисного для людства" - написала Шимоніте.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people - he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.



This is neither news nor good for mankind.