Литва не будет покупать российскую вакцину, даже если ее утвердит ЕС

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет закупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Об этом она заявила интервью радио LRT, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Отвечая на вопрос о такой возможности, Шимоните сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточную поставку в Литву вакцин, произведенных на Западе, поэтому "нет необходимости" рассматривать вопрос о приобретении российской вакцины.

"Наш портфель состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо на пути к регистрации, или которые могут быть не зарегистрированы в ближайшее время, но появятся другие, и я уверена, что нам вообще не нужно рассматривать это (вопрос покупки российской вакцины. - Ред.)". - отметила премьер.

Она отметила, что литовское общество будет вакцинировано вакцинами, произведенными в "странах трансатлантического партнерства".

"Решения Литвы, принимаемые совместно с другими странами ЕС относительно совместных закупок вакцин, безусловно, обеспечивают вакцинацию общества без тех вакцин, которые производятся в странах, не входящих в ЕС и трансатлантическое партнерство", - сказала Шимоните.

Премьер-министр отметила, что российское правительство использует вакцину в геополитических целях. "Усилия предложить вакцину европейским и другим странам, когда сам российский народ еще не привит, кажутся очередной геополитической игрой, я не сомневаюсь", - заявила она.

Ранее Ингрида Шимоните заявила, что Россия использует вакцину "Спутник V" в качестве гибридного оружия.