У Польщі британський штам коронавірусу назвали причиною розвитку третьої хвилі 

Британський штам є основною причиною третьої хвилі епідемії коронавірусу в Польщі, заявив міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

На пресконференції міністра запитали про вплив британського штаму коронавірусу на щоденну кількість випадків захворювання. Недзельський визнав, що цей варіант є основною причиною розвитку третьої хвилі епідемії, що підтверджується дослідженнями геному вірусу в регіонах країни, де є велика кількість випадків.

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Він нагадав, що минулого тижня такі дослідження проводились у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Воно показало, що британський варіант відповідальний за 70% випадків.

Подібні дослідження нещодавно проводились у Поморському воєводстві.

"Там ми маємо частку британської мутації 77%", - підкреслив міністр.

У Польщі на сьогодні зареєстровано 43 793 випадки смерті від вірусу. З 9 лютого середній семиденний показник нових інфекцій зростає.

Додамо, президент Польщі Анджей Дуда провів переговори зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном про покупку китайської вакцини, оскільки країна шукає способи прискорити вакцинацію жителів.