В Польше британский штамм коронавируса назвали причиной развития третьей волны

Британский штамм является основной причиной третьей волны эпидемии коронавируса в Польше, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

На пресс-конференции министра спросили о влиянии британского штамма коронавируса на ежедневное количество случаев заболевания. Недзельский признал, что этот вариант является основной причиной развития третьей волны эпидемии, что подтверждается исследованиями генома вируса в регионах страны, где есть большое количество случаев.

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Он напомнил, что на прошлой неделе такое исследование проводились в Варминско-Мазурском воеводстве. Оно показало, что британский вариант ответственен за 70% случаев.

Подобные исследования недавно проводились в Поморском воеводстве.

"Там мы имеем долю британской мутации 77%", - подчеркнул министр.

В Польше сегодня зарегистрировано 43 793 случая смерти от вируса. С 9 февраля средний семидневный показатель новых инфекций растет.

Добавим, президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином о покупке китайской вакцины, поскольку страна ищет способы ускорить вакцинацию жителей.