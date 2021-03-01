В Польше британский штамм коронавируса назвали причиной развития третьей волны
Британский штамм является основной причиной третьей волны эпидемии коронавируса в Польше, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский в понедельник.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.
На пресс-конференции министра спросили о влиянии британского штамма коронавируса на ежедневное количество случаев заболевания. Недзельский признал, что этот вариант является основной причиной развития третьей волны эпидемии, что подтверждается исследованиями генома вируса в регионах страны, где есть большое количество случаев.
Он напомнил, что на прошлой неделе такое исследование проводились в Варминско-Мазурском воеводстве. Оно показало, что британский вариант ответственен за 70% случаев.
Подобные исследования недавно проводились в Поморском воеводстве.
"Там мы имеем долю британской мутации 77%", - подчеркнул министр.
В Польше сегодня зарегистрировано 43 793 случая смерти от вируса. С 9 февраля средний семидневный показатель новых инфекций растет.
Добавим, президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином о покупке китайской вакцины, поскольку страна ищет способы ускорить вакцинацию жителей.